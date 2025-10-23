Alguer.it
Winter, buio pesto su Alghero
Si chiude l'ottima stagione summer 2025 e l´operativo invernale si porta via tutti i collegamenti internazionali. Rimangono attivi soltanto i voli interni: Ryanair riduce le frequenze su Bergamo
ALGHERO - Chiusa la stagione estiva più forte di sempre (720mila passeggeri da giugno ad agosto), ancora qualche giorno e l'aeroporto internazionale Riviera del Corallo ritornerà nel suo lungo letargo autunno-invernale: è la winter season 2025-2026 che su Alghero significa 7 collegamenti attivi con 6 città nazionali. Roma, Milano Linate e Milano Malpensa, Bergamo, Pisa, Bologna e Napoli.

Ita Airwais opera in regime di continuità territoriale con voli quotidiani nelle tre fasce orarie prestabilite, mentre Ryanair riduce ancora le frequenze su tutti i voli, con l'Alghero-Bergamo bi-settimanale lunedì e venerdì, l'Alghero-Bologna (lunedì, venerdì e domenica) e l'Alghero-Pisa (venerdì e la domenica): tutti con qualche potenziamento a dicembre per le festività natalizie. Rimangono in calendario anche due tratte su Malpensa il martedì ed il sabato. Per riportare flussi turistici stranieri in Riviera del Corallo si dovrà attendere la prossima summer season, esattamente il 28 marzo 2026, quando progressivamente i collegamenti della Ryanair dovrebbero ritornare operativi.

Il condizionale è d'obbligo. Come già accaduto in passato, infatti, gli screzi dei vertici della compagnia irlandese con la Regione per l'abolizione dell'addizionale comunale espongono gli scali sardi, con Alghero in testa, ai repentini cambiamenti di strategia del colosso low cost, che ha già dimostrato di poter ri-basare i propri Boeing con estrema facilità in paesi e scali più convenienti e strategici.
15:10
«Il rilancio dell'aeroporto è priorità»
Così Gianluca Langiu, segretario regionale della Fit Cisl Sardegna, interviene sul dibattito legato all’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco allo scalo del Riviera del Corallo di Alghero
24/10/2025
«Via l´addizionale entro novembre da Alghero»
È da qui che parte il nuovo appello di Michele Pais, che torna a intervenire sul tema dei trasporti aerei rilanciando la sua proposta già discussa in Consiglio comunale
25/10/2025
Tassa d´imbarco, Forza Italia plaude a sinistra
L’interesse oggi manifestato da alcuni esponenti del centrosinistra verso la necessità di abolire o ridurre l’addizionale per i diritti di imbarco ci riempie di soddisfazione. Così facendo confermano che l’azione politica avviata da alcuni anni da Forza Italia e dal cdx è quella giusta»
23/10/2025
Low cost e Ryanair, isola in mano d´incompetenti
Così Mauro Pili, già presidente della Regione Autonoma della Sardegna, bolla gli attuali governanti circa la gestione dei trasporti aerei, i pericoli per Alghero e i problemi con la Ryanair: «Sardegna in mano a pericolosi dilettanti allo sbaraglio»
15:13
Urgente riaffrontare la governance degli scali
Intervengo sul dibattito relativo al possibile abbattimento delle c.d. addizionali comunali aeroportuali. In premessa vorrei, però, meglio evidenziare gli scenari di riferimento. La commercializzazione del trasporto aereo dipende da cinque attori che interagiscono tra di loro
