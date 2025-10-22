Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAeroporto › Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
Cor 16:45
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
Così Mauro Pili, già presidente della Regione Autonoma della Sardegna, bolla gli attuali governanti circa la gestione dei trasporti aerei, i pericoli per Alghero e i problemi con la Ryanair: «Sardegna in mano a pericolosi dilettanti allo sbaraglio»
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti

ALGHERO - «Sardegna è in mano di incompetenti, capaci di fare danni irreparabili». Non usa mezzi termini Mauro Pili, il presidente della Giunta regionale sarda che diede avvio ai collegamenti low cost con il colosso irlandese, la Ryanair, dall'aeroporto di Alghero ben 26 anni fa. Oggi si ripresenta il rischio di un clamoroso addio. Ma da Cagliari tutto tace, nonostante gli scali - in primis proprio Alghero - tra qualche giorno ripiombino nel buio più totale. Così arrivano da più direzioni appelli e proposte, affinché venga eliminata l'addizionale comunale aeroportuale, a partire proprio dallo scalo Riviera del Corallo, il più claudicante dei tre aeroporti sardi.

Ma per Mauro Pili quelli che si sono succeduti alla guida dell'assessorato ai Trasporti, fino ad arrivare all'attuale presidente Alessandra Todde, non sono altro che «dilettanti allo sbaraglio». «Una presidente che parla di Ryanair con una supponenza dilettantesca da far spavento, ignara del ruolo di questa compagnia nello sviluppo dell’Isola» denuncia. «Preferiscono foraggiare a piene mani Ita & company piuttosto che scommettere su compagnie in grado di trasportare in Sardegna milioni di passeggeri, in tutte le stagioni».

Il primo contratto-quadro con la compagnia di Dublino, facendo leva sugli osteggiati contributi co-marketing, durò ben tredici anni, garantendo arrivi smisurati in Sardegna per milioni e milioni di passeggeri all’anno, con un’economia sempre più legata al territorio e presenze in crescita perenne. E collegamenti diretti attivi anche nei mesi invernali. Eppure quel modello - risultato totalmente legittimo nonostante i tentativi di annoverarlo tra le pratiche scorrette - fu frettolosamente abbandonato per seguire interessi diversi ed aprire alla gestione privata degli scali sardi.

Nella foto: Mauro Pili
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:00
«Via l' addizionale per un anno»
Alberto Bamonti di Noi Riformiamo Alghero spinge sulla Regione per l´abolizione dell´addizione comunale e il rilancio dello scalo algherese
11:40
«Si sperimenti su Alghero il taglio della tassa comunale»
Mario Bruno si rivolge alla Regione in previsione della finanziaria e chiede però impegno e patti chiari con i vettori: nuovi voli invernali e ritorno della base Ryanair
22/10/2025
«Addizionale comunale, Regione agisca»
Fratelli d’Italia propone la misura a livello regionale: La misura avrebbe un costo tra i 10 e i 35 milioni di euro, ma porterebbe oltre 400 milioni di indotto e due milioni di passeggeri in più, secondo le stime degli operatori
14/10«Territorio isolato, appena 4 voli»
13/10Ritardo sull´Alghero Bologna: risarcimenti
4/10Continuità aerea, bandi pubblicati
26/9Continuità aerea: nuove regole in Gazzetta
25/9Via l´addizionale, nuovo invito alla Todde
23/9Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati
18/9Cagliari: Ryanair ferma Cuneo, Rimini, Parma
18/9EasyJet rimuove l´Olbia-Tolosa
17/9Uil applaude per il volo Olbia New York
17/9Olbia vola su New-York da maggio 2026
« indietro archivio aeroporto »
23 ottobre
Alghero: Passerella provvisoria in cimitero
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
23 ottobre
Alghero: formazione di 19 sanitari Hems



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)