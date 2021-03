Covid-19 a Sassari: positivi ancora in calo

15:51 Covid, 101 nuovi casi e 3 decessi in Sardegna Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 2,1%. Sono invece 192 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-14), mentre restano 20 i pazienti in terapia intensiva