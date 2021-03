Red 11:08 Marijuana nel furgone: scattano le manette I Carabinieri della Stazione di Arzana, con i colleghi della Stazione di Ilbono, hanno deferito in stato di arresto un oristanese trovato in possesso di circa 400grammi di marijuana. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato arrestato e condotto nel carcere di Lanusei



LANUSEI - Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno organizzato una serie di posti di controllo sul territorio. In uno di questi, effettuato dai militari delle Stazioni di Arzana e Ilbono, è stato fermato e controllato un uomo di Oristano che, fin da subito, sia per i precedenti, sia per l’atteggiamento, è stato controllato in maniera approfondita.



L’oristanese era a bordo di un Ducato refrigerato e formalmente vendeva il pesce in Ogliastra. Ma i Carabinieri sono subito stati attirati da un ripiano del mezzo che, vistosamente, presentava chiari segni di manomissione recente.



Controllando, è stato scoperto un vano, che conteneva tre buste termosaldate con all'interno, complessivamente, circa 400grammi di marijuana. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato arrestato e condotto nel carcere di Lanusei.



Nella foto: la marijuana sequestrata