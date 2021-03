Cor 15:42 «Comune allo sfascio, intollerabile» Dura reprimenda dei consiglieri comunali di opposizione ad Alghero nei confronti del sindaco Mario Conoci, alle prese con una estenuenate crisi che paralizza perfino l´attività amministrativa







I fulmini delle opposizioni si abbattono sull'Amministrazione comunale algherese, alle prese con enormi problemi di natura politica. «Strano che si tratti dello stesso Sindaco che fa svolgere le riunioni di maggioranza e di coalizione in presenza e che incontra le associazioni di categoria, le parti sociali e chiunque altro di persona» attaccano Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi.



«A questo punto risulta evidente che la scelta di svolgere il consiglio comunale a distanza non sia dettata dalla prudenza, ma dalla volontà di Conoci di evitare il consiglio comunale in presenza, per cercare di limitare i danni. Le paure del Sindaco e forse di qualche consigliere di maggioranza, che si è appassionato all'idea di partecipare al consiglio comunale a distanza, tenendo la telecamera spenta e facendo altro durante i lavori del consiglio, la fanno da padrone. Si può ancora tollerare?» domandano i consiglieri comunali algheresi.



