Le cuffie sarde sul palco di Sanremo

Circa due anni fa insieme a un collega ha deciso di dare vita all’impresa NTS Audio, creando degli auricolari in-ear di altissima qualità che coprono la parte interna del padiglione auricolare, plasmandosi su misura dell’orecchio di ogni artista. Queste cuffie sono molto leggere e permettono a cantanti e musicisti di ascoltare in tempo reale la propria voce e la musica dell’orchestra, cancellando il rumore esterno e diventando lo strumento perfetto per delle esibizioni live di alto livello. Le cuffie di Riccardo calcheranno il palco di Sanremo venendo indossate da tanti artisti: Coma Cose, Madame, Colapesce e DiMartino, WrongonYou sono alcuni tra i big e i giovani che hanno scelto di affidarsi alla tecnologia realizzata dal giovane sardo, motivatissimo a fornire un servizio e dei prodotti di qualità e affidabilità sempre maggiore.



Nel giro di poco tempo, grazie all'alta qualità del prodotto e a un rapido passaparola, le cuffie NTS Audio sono state scelte anche da altri importanti big della musica italiana: Marracash, Fabri Fibra, Achille Lauro, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, solo per citarne alcuni. La popolarità dei loro auricolari ha colpito anche artisti stranieri, come Nic Cester, musicista australiano conosciuto dai più come cantante dei JET, giovani artisti ormai sempre più conosciuti come Anastasio, Seveso Casino Palace e l'esordiente DEIV, producer e fonici, come il famoso Boss Doms (ex socio e produttore di Achille Lauro) e Donato Romano, fonico di Eros Ramazzotti, Ligabue, Alessandra Amoroso e tanti altri. Ora il successo delle cuffie realizzate da Riccardo Cherchi sbarca anche sul palco di Sanremo. Se tra i cantanti non figura nessun sardo, è vero però che molti artisti utilizzeranno questi apparecchi Made in Sardinia. Per Riccardo e la Sardegna sarà un'emozione in più. Commenti ALGHERO - C'è un po' di Sardegna nel Festival di Sanremo 2021. È la Sardegna di NTS Audio, giovane impresa che realizza cuffie monitor in-ear, ovvero le cuffie personalizzate che gli artisti indosseranno durante la gara per le loro esibizioni. Le in-ear NTS Audio sono state inventate e realizzate da Riccardo Cherchi, giovane fonico sardo. Originario di Olmedo, dopo il diploma ad Alghero Riccardo ha deciso di seguire la passione per la musica proseguendo gli studi presso il SAE Institute, diventando un fonico e scegliendo Milano come città dove continuare a vivere e lavorare. Nel corso degli ultimi anni ha lavorato con tanti artisti italiani tra cui J.Ax, Mika, Takagi e Ketra, Eros Ramazzotti, Capoplaza, Matteo Boccelli diventando un tecnico stimato.