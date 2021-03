Cor 10:33 Sardegna bianca, palestre ancora chiuse Non riapriranno, per il momento, palestre e piscine. Il presidente della Regione Sardegna fa slittare ancora la decisione sulla loro riapertura nonostante il mantenimento della zona bianca



Commenti CAGLIARI - Cautela. E' questa la parola d'ordine dopo che dalla scorsa settimana la Sardegna ha conquistato la fascia con meno restrizioni, grazie al contenimento dei contagi ed alla bassa incidenza dei ricoveri. E' questo il motivo per cui il presidente della Regione Christian Solinas, attraverso una nuova ordinanza, mantiene alcune misure restrittive su diverse attività: Non riapriranno, per il momento, ne palestre ne piscine, mentre per le scuole superiori non ci sarà il ritorno in classe al 100 per cento, ma soltanto dall’attuale 50 ad un massimo di 75 per cento. Anche per quanto riguarda i mezzi pubblici, resta la capienza massima del 50 per cento. Le università, invece, possono predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza.