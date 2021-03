Red 15:24 Ritardi nomina del direttore Izs: interrogazione Leu Ieri mattina, i consiglieri regionali di Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco ed Eugenio Lai hanno depositato un´interrogazione «sui gravi ritardi e incertezze nelle procedure di nomina del direttore generale presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G.Pegreffi” da parte della Regione»







«L’inerzia della Regione Sardegna potrebbe addirittura portare ad una diffida per la Regione ed all’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato tramite un provvedimento del Consiglio dei ministri. Con una delibera di agosto 2020 - proseguono i consiglieri - la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco nazionale, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell'Istituto zooprofilattico ma, al momento, non è stata nemmeno nominata la composizione della Commissione preposta a verificare l'idoneità dei candidati dimostrando, inoltre, gravi incertezze nell’attribuire l’incarico del sostituto facente funzioni».



«Ritengo necessario ed urgente - conclude Cocco - garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle funzioni dell'Istituto G.Pegreffi, con particolare riferimento all'indifferibile adozione del bilancio di previsione del corrente anno e all'imminente scadenza dei contratti relativi al personale interessato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, attraverso la nomina, senza ulteriori ritardi, del direttore generale». CAGLIARI – Ieri mattina (venerdì), i consiglieri regionali di Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco ed Eugenio Lai hanno depositato un'interrogazione «sui gravi ritardi e incertezze nelle procedure di nomina del direttore generale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi" da parte della Regione». A distanza di otto mesi dalle dimissioni del dg, «la Regione non ha ancora provveduto alla nomina di un nuovo direttore - afferma il capogruppo Daniele Cocco - nonostante le disposizioni vigenti prevedano al massimo il termine di sei mesi per ovviare alla vacanza della copertura dell'ufficio di direttore generale».