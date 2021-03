Red 20:03 A passeggio fuori da Gavoi: denunciato L´uomo non ha osservato gli obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di dimora cui era sottoposto, che non gli consentivano di muoversi dal suo Comune di residenza. Invece, era stato sorpreso dai Carabinieri per strada a Nuoro



GAVOI - I Carabinieri della Stazione di Gavoi, al termine di accertamenti svolti von i colleghi del Norm della Compagnia di Nuoro, hanno deferito in stato di libertà un 26enne, già noto alle Forze dell'ordine, in quanto risultato inottemperante agli obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di dimora cui era sottoposto, che non gli consentivano di muoversi da Gavoi. Invece, era stato sorpreso per strada nel capoluogo provinciale.