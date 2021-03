video Cor 19:05 Crisi, Daga (Dem) a tutto campo

«Dimissioni o grande coalizione»



ALGHERO - Dopo un lungo periodo di silenzio, irrompe sulla lunga crisi politica che sfinca coalizione e città di Alghero Enrico Daga, dirigente cittadino del Partito democratico, con una lunga esperienza amministrativa e imprenditoriale alle spalle, e si rivolge direttamente al sindaco Mario Conoci per chiedere un «colpo di reni» per governare questa fase. Due le strade per uscire senza ulteriori attese dalla drammatica situazione in cui si ritrova l'amministrazione: dimissioni immediate per liberare la città e per aprire ad una nuova esperienza, oppure una chiara richiesta di responsabilità a tutte le forze politiche cittadine per avviare una grande coalizione ed uscire dall’emergenza. Tutto il resto sarebbe allungare un'esperienza che ha già decretato il suo fallimento. «C'è una città ed un territorio da rilanciare ed una classe imprenditoriale a cui dare risposte». Guarda e condividi il video su Alguer.tv