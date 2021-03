A.B. 23:51 Basket: Varese stoppa la Dinamo Dopo otto vittorie consecutive, il Banco di Sardegna Sassari subisce il primo stop in Lba del 2021: a Masnago, nel match valido come anticipo della 21esima giornata della regular season finisce 89-74 per l´OpenJobMetis







Pozzecco si affida al quintetto basso con Spissu, Gentile, Kruslin, Burnell e Bilan. Il centro croato manda a segno i primi punti, allunga Gentile, Douglas dall’arco porta i suoi a -1, sul 5-8 firmato Burnell è time-out per coach Bulleri al 4’. Scola e Ruzzier tengono Varese a contatto, il Banco gioca la carta delle due torri e Happ va subito a referto: 11-14 al 7’. L’impatto dell’americano è decisivo per la prima fuga sassarese (6punti e 3rimbalzi), ma Varese chiude la frazione con un mini parziale di 5-0: è 18-22. Rotazioni e minuti sul parquet per Katic e Gandini, Varese macina punti con Scola che riporta i suoi a -2, Happ interrompe il parziale, partita in crescendo del lungo biancoblu già a quota 11, panchina avversaria costretta al time-out sul 20-29 al 13’. Reazione dei padroni di casa: quattro triple (due di Douglas, una a testa per Ruzzier e Strautins) valgono il sorpasso. Burnell con un gioco da 3punti ci mette una pezza, ma la Dinamo perde le fila del gioco penalizzata anche dallo 0/5 dall’arco e l’inerzia è tutta di Varese. Il minuto del Poz non sortisce effetti, Douglas è cecchino (5/8 da 3), Gentile manda a segno la prima tripla sassarese della serata all’ultimo minuto del primo tempo: al 20’, l’Openjobmetis conduce 41-39.



Al rientro dall'intervallo lungo, una bomba di Kruslin riporta i biancoblu a contatto. Fiammata di Spissu, la Dinamo rimette la testa avanti, ma non riesce a indirizzare il match, Varese è compatta e non trema, Morse e Ferrero scavano il solco a fine quarto: dopo 30’ è 62-56. La Dinamo fa 0-8 con le triple di Spissu e i punti di Bilan. Dopo il time-out, Varese risponde con un 7-0 di controparziale, che ristabilisce il vantaggio dei padroni di casa sul 69-64 al 34’. Happ croce e delizia: sanguinoso 0/2 ai liberi e fallo su Egbunu, in un amen è -7. Pozzecco rimanda Spissu e Bilan sul parquet, il play sassarese prova a dare la scossa, i biancoblu rimontano fino al -3, ma le troppe palle perse e gli errori difensivi fanno volare l’attacco avversario sul 78-70 al 37’. Katic interrompe il parziale della Openjobmetis, Varese conferma di avere più energie nel finale di gara, Ruzzier dalla lunetta fa +11, Beane e Douglas sigillano il risultato fino all'89-74 finale.



OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 89-74:

OPENJOBMETIS VARESE: Beane 4, Morse 8, Scola 9, De Nicolao 6, Ruzzier 17, Strautins 11, Egbunu 6, De Vico ne, Ferrero 6, Douglas 22. Coach Massimo Bulleri.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 19, Bilan 15, Treier ne, Chessa ne, Kruslin 4, Happ 15, Martis ne, Katic 7, Re ne, Burnell 7, Gandini, Gentile 7. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 18-22, 41-39, 62-56.



