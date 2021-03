Red 14:39 Servizi demografici: Cagliari cerca sponsor Manifestazioni di interesse entro mercoledì 31 marzo per proporre, progettare e realizzare iniziative dirette in particolare ai nuovi nati nel capoluogo regionale







CAGLIARI - Con un avviso pubblico, il Comune di Cagliari ricerca sponsor interessati a proporre, progettare e realizzare iniziative nel Settore dei Servizi demografici. Con l'obiettivo di favorire il miglioramento dell'offerta dei servizi resi all'utenza, gli interessati (soggetti privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, società, enti e istituzioni in qualunque forma costituite, pubbliche o private), hanno tempo fino alle 12 di mercoledì 31 marzo per fare domanda.Le sponsorizzazioni dovranno avere natura tecnica, specifica l'avviso. In particolare, prevedere iniziative dirette ai nuovi nati della città, da svolgersi nell'anno in corso o nel biennio 2021-2022.La procedura non è competitiva e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L'avviso di manifestazione di interesse, la modulistica e le modalità di inoltro della domanda sono consultabili e scaricabili attraverso la piattaforma telematica Appalti.Comune.Cagliari.