Cor 18:15 Crisi: coalizione e consiglio

Conoci alla prova dell´Aula Martedì il sindaco di Alghero ha chiamato a raccolta tutti i partiti che compongono la maggioranza. Mercoledì la riunione del consiglio per le surroghe M5s: solo odg delle opposizioni ed un punto presentato da Christian Mulas per FdI



Psd'Az), oggi in città per una conferenza stampa, fa scoppiare il cortocircuito nel partito, col presidente Sardista



In questo delirio Mario Conoci ci riprova e riconvoca per domani tutti i gruppi, nel tentativo di acquietare gli animi dei dissidenti. Forza Italia, Udc, Psd´Az, gruppo Misto e FdI (circolo Tricolore), nei giorni scorsi avevano riunito, a sorpresa, i propri vertici per dibattere sulla crisi che attanaglia imprese e famiglie algheresi, e sulle possibili strategie di rilancio dell'azione amministrativa: in assenza di correttivi nella squadra di governo cittadino, quindi, non è scontato che gli esponenti dei gruppi partecipino all'incontro, seppur interlocutorio [



Mercoledì invece è convocato il Consiglio comunale. Si tratta della seconda riunione dell'anno, dopo diverse settimane di totale immobilismo. L'occasione è la surroga dei due consiglieri 5 Stelle dimissionari, Roberto Ferrara e Graziano Porcu. All'ordine del giorno sono iscritti soltanto atti di minoranza, interrogazioni e mozioni. Tra questi un unico punto a firma Christian Mulas (FdI) riconducibile alla maggioranza sullo stato di degrado del patrimonio immobiliare Erp. Anche in questo caso, considerata la grande confusione, risulta quasi impossibile fare previsioni sull'andamento della seduta e la sua regolare composizione.



Nella foto: un momento della conferenza stampa di oggi ad Alghero con Mario Conoci, Quirico Sanna e Piero Maieli (Psd'Az) Commenti ALGHERO - Sono giornate delicatissime quelle di martedì e mercoledì per la traballante maggioranza che dal 2019 amministra la città di Alghero. I malumori tra gruppi e l’incomunicabilità col sindaco, infatti, alimentano le tensioni all'interno della coalizione, sempre meno unita e sfilacciata. Anche il sostegno pieno di Quirico Sanna (assessore regionale), oggi in città per una conferenza stampa, fa scoppiare il cortocircuito nel partito, col presidente Sardista Antonio Moro che smentisce categoricamente la nascita della nuova sezione algherese poco prima annunciata dall'assessore, parlando apertamente di «folclore istituzionale».In questo delirio Mario Conoci ci riprova e riconvoca per domani tutti i gruppi, nel tentativo di acquietare gli animi dei dissidenti. Forza Italia,, Psd´Az, gruppo Misto e FdI (circolo), nei giorni scorsi avevano riunito, a sorpresa, i propri vertici per dibattere sulla crisi che attanaglia imprese e famiglie algheresi, e sulle possibili strategie di rilancio dell'azione amministrativa: in assenza di correttivi nella squadra di governo cittadino, quindi, non è scontato che gli esponenti dei gruppi partecipino all'incontro, seppur interlocutorio [ LEGGI ].Mercoledì invece è convocato il Consiglio comunale. Si tratta della seconda riunione dell'anno, dopo diverse settimane di totale immobilismo. L'occasione è la surroga dei due consiglieri 5 Stelle dimissionari, Roberto Ferrara e Graziano Porcu. All'ordine del giorno sono iscritti soltanto atti di minoranza, interrogazioni e mozioni. Tra questi un unico punto a firma Christian Mulas () riconducibile alla maggioranza sullo stato di degrado del patrimonio immobiliare. Anche in questo caso, considerata la grande confusione, risulta quasi impossibile fare previsioni sull'andamento della seduta e la sua regolare composizione.Nella foto: un momento della conferenza stampa di oggi ad Alghero con Mario Conoci, Quirico Sanna e Piero Maieli (Psd'Az)