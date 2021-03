Cor 18:55 Crisi: salta la coalizione, sempre più dissidenti E´ crisi vera in Comune ad Alghero, dove nelle ultime ore le forze di maggioranza più critiche con Mario Conoci si sono incontrate per studiare una strategia per uscire dall´impasse. A Fi, Udc, Psd´Az e Misto si unisce il circolo Tricolore di FdI



dissidenti e fedelissimi.



A sorpresa però, nella stessa giornata di venerdì si sono invece riuniti i coordinatori dei gruppi più critici con Mario Conoci. Top secret gli argomenti sul tavolo, ma dalle pochissime indiscrezioni che trapelano si sarebbe dibattuto lungamente sulla crisi che attanaglia imprese e famiglie algheresi, e sulle difficoltà a cui va incontro l'amministrazione nel proporre serie strategie di rilancio in assenza di immediati correttivi.



Al tavolo avrebbero portato il loro contributo il commissario di Forza Italia e il capogruppo in aula, Marco Tedde e Nunzio Camerada, i vertici dell'Udc Antonello Usai, Nina Ansini e Lelle Salvatore, il segretario cittadino del Psd'Az, Giuliano Tavera insieme al dirigente sardista Tore Pintus, i due esponenti del gruppo Misto Monica Pulina e Giovanni Monti, e in rappresentanza dei Fratelli d'Italia "Tricolore" Ennio Ballarini. Difficile a questo punto capire le prossime mosse.



