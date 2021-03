Red 16:05 Un garante dei diritti degli animali per Cagliari Il Comune ha pubblicato l´avviso sul sito internet istituzionale, dove si possono leggere i requisiti e scaricare la modulistica per inviare le candidature per le manifestazioni di interesse entro venerdì 30 aprile







Non si terrà conto delle istanze presentate oltre il termine stabilito, di quelle prive, del tutto o parzialmente, delle dichiarazioni o informazioni richieste nel modulo di domanda e di quelle non sottoscritte dal soggetto interessato. L'avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del sito internet istituzionale del Comune. Commenti CAGLIARI - Il Comune di Cagliari vuole individuare un soggetto, quale garante per la tutela degli animali. Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione, entro le 11 di venerdì 30 aprile.Le domande potranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Crispi 1 (la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario); spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Comune di Cagliari–Servizio Parchi, verde e gestione faunistica (fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Ufficio Protocollo); in formato digitale, debitamente sottoscritto, con l'utilizzo della posta elettronica certificata per chi sia in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità, all'indirizzo pec verde@comune.cagliari.legalmail.it. Tutta la documentazione, qualora consegnata in formato cartaceo, dovrà essere consegnata, pena l’esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'interessato, con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la nomina del garante dei diritti degli animali–non aprire”.Non si terrà conto delle istanze presentate oltre il termine stabilito, di quelle prive, del tutto o parzialmente, delle dichiarazioni o informazioni richieste nel modulo di domanda e di quelle non sottoscritte dal soggetto interessato. L'avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del sito internet istituzionale del Comune.