Nuovo capitano Barracelli: la parola al Consiglio comunale

«Nominato il capitano, subito un regolamento nuovo, che preveda l'esclusione certa (senza indugi), di chi, se non per impedimenti certificati, non presterà servizio attivo, dando dunque spazio a chi avrà voglia di far parte di una squadra utile alla collettività – dichiara l'assessore comunale all'Ambiente, con delega alla Compagnia barracellare, Andrea Montis - Ringrazio tutti i componenti che hanno, con la propria partecipazione, manifestato grande senso di libertà. Un ringraziamento anche alla Polizia locale e al comandante Pais». Commenti ALGHERO - Ampia partecipazione al voto, sabato, da parte della Compagnia barracellare di Alghero, chiamata a esprimere una terna di nomi da sottoporre alla scelta del Consiglio comunale per il rinnovo del ruolo di capitano. Quarantotto barracelli su cinquantaquattro si sono recati alle urne.Le operazioni di voto hanno visto impegnata anche la Polizia locale, che ha seguito tutte le attività di spoglio. La palla passa ora alla massima assise cittadina che, con voto segreto, dovrà indicare un capitano. Un momento importante per la città e per il ruolo che sono chiamati a svolgere i gli uomini della Compagnia barracellare.«Nominato il capitano, subito un regolamento nuovo, che preveda l'esclusione certa (senza indugi), di chi, se non per impedimenti certificati, non presterà servizio attivo, dando dunque spazio a chi avrà voglia di far parte di una squadra utile alla collettività – dichiara l'assessore comunale all'Ambiente, con delega alla Compagnia barracellare, Andrea Montis - Ringrazio tutti i componenti che hanno, con la propria partecipazione, manifestato grande senso di libertà. Un ringraziamento anche alla Polizia locale e al comandante Pais».