Lavori rete gas: giovedì chiusa Via Asproni

Per quanto riguarda Via Vittorio Emanuele, è prevista l’istituzione temporanea del senso unico alternato, sia regolato da moviere, sia da semaforo. La durata del divieto in entrambe le vie è estesa fino a venerdì 2 aprile, data presumibile di chiusura dei lavori. Commenti ALGHERO - Da giovedì 11 marzo, i lavori della rete del gas di Alghero comporteranno ulteriori chiusure stradali e modifiche alla viabilità. Le vie interessate dai lavori sono Asproni e Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Via Simon Mossa e Via Aldo Moro.Via Asproni sarà soggetta all’istituzione del divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, al divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia oraria 0/24. Prevista anche l’istituzione del limite massimo di velocità 30chilometri orari nel tratto in avvicinamento al cantiere stradale.Per quanto riguarda Via Vittorio Emanuele, è prevista l’istituzione temporanea del senso unico alternato, sia regolato da moviere, sia da semaforo. La durata del divieto in entrambe le vie è estesa fino a venerdì 2 aprile, data presumibile di chiusura dei lavori.