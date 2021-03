Red 9:42 Alghero: venerdì, Anagrafe chiusa Il 12 marzo, gli Uffici dell´Anagrafe di Via Catalogna resteranno chiusi per un corso di aggiornamento che i dipendenti dovranno svolgere per tutta la giornata. La normale riapertura al pubblico è prevista per lunedì



ALGHERO - Venerdì 12 marzo, gli Uffici dell'Anagrafe di Via Catalogna, ad Alghero, resteranno chiusi per un corso di aggiornamento che i dipendenti dovranno svolgere per tutta la giornata. La normale riapertura al pubblico è prevista per lunedì 15.