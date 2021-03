Red 22:23 Protezione civile: eletto direttivo regionale Nella prima riunione della Rappresentanza regionale del volontariato, sono stati eletti i suoi dirigenti: Emilio Garau (presidente della Prociv Italia Coordinamento Sardegna) è stato eletto presidente; come vicepresidente è stato designato Salvatore Garau, mentre Luigia Anna Cascino sarà la segretaria







Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis Commenti CAGLIARI - Dopo l’Assemblea regionale del 19 dicembre 2020 e l’elezione dei componenti espressione degli otto Coordinamenti territoriali (Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari e Villacidro) e dei tre Coordinamenti regionali, nella prima riunione della Rappresentanza regionale del volontariato di Protezione civile sono stati eletti i suoi dirigenti: Emilio Garau (presidente della Prociv Italia Coordinamento Sardegna) è stato eletto presidente; come vicepresidente è stato designato Salvatore Garau, mentre Luigia Anna Cascino sarà la segretaria. La Rappresentanza svolge funzione consultiva nei confronti dell'assessore regionale della Difesa dell’ambiente e della Protezione civile regionale nelle questioni riguardanti le attività di previsione, prevenzione, soccorso e informazione prestate dal volontariato sardo e nella collaborazione in occasione di eventi calamitosi.Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis