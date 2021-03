Red 9:34 Concerti: Harsh trio al Poco loco Domani sera, sul palco dello storico locale algherese ci sarà il trio formato da Gianluca Gadau (chitarra e voce), Massimo Canu (basso e voce), Mauro Cau (batteria)







Nella foto: Gianluca Gadau Commenti ALGHERO - Continuano i concerti al Poco Loco di Alghero. Domani, venerdì 12 marzo, sul palco dello storico locale algherese ci sarà l'Harsh trio formato da Gianluca Gadau (chitarra e voce), Massimo Canu (basso e voce), Mauro Cau (batteria), musicisti che vantano collaborazioni con Tazenda, Chichimeca, Piero Marras e molti altri.Il trio propone un repertorio in inglese, che spazia prevalentemente dal rock al blues Anni Sessanta e Settanta, di matrice americana e anglosassone (Creedence, Jimi Hendrix, Cream, Beatles, Clapton, J.J.Cale, Robben Ford e Neil Young). Il concerto inizierà intorno alle 21 e l'ingresso è gratuito.Si può prenotare con il sistema rapido sul sito internet del PocoLocoAlghero. Saranno garantite le distanze di sicurezza per i protocolli anti-Covid. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/983604.Nella foto: Gianluca Gadau