Oristano: App dei servizi scolastici

ORISTANO – Domani, venerdì 12 marzo, la Iccs Informatica, che gestisce l'App "Simeal", pubblicherà la nuova App per Android per la consultazione dei servizi scolastici da parte delle famiglie oristanesi. Lo ha annunciato l'Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Oristano, che precisa come «la vecchia versione dell'applicazione si potrà usare comunque per comunicare l'assenza/presenza presumibilmente ancora per una settimana».L'Ente consiglia quindi installare al più presto la nuova versione. Da domani, sarà disponibile la versione per sistemi Android mentre, per la versione Ios sarà necessario aspettare qualche giorno in più. In attesa della pubblicazione della nuova versione, rimarrà attiva l'attuale versione. Gli utenti dovranno quindi eliminare l'App eventualmente già installata sullo smartphone e riscaricarla dal playstore o dall'AppleStore.Al momento del download, sarà necessario accettare l'invio delle notifiche dell'App. L'accesso all'App sarà possibile tramite l'utilizzo delle credenziali già in possesso dell'utente fino alla loro naturale scadenza oppure, come termine perentorio, fino a giovedì 30 settembre. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ufficio Pubblica istruzione, telefonando ai numeri 0783/791307-238, o inviando una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.oristano.it.