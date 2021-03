Red 10:00 Fino a 5mila euro per immortalare Capo Caccia Piena libertà agli scatti amatoriali - puntualizzano dal Parco di Porto Conte - ma attenzione ai luoghi prescelti e massimo rispetto nei confronti della fauna. Il rischio è che lo scatto costi molto caro: adottato il nuovo disciplinare col prezzario per le attività editoriali, divulgative, pubblicitarie o cinematografiche







Se la riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta solo a un rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Parco, per il resto c'è un vero e proprio tariffario. Per quanto riguarda le attività con finalità editoriali/divulgative, il corrispettivo giornaliero è tra i 300 e i 600euro per le riprese fotografiche, dai 500 ai mille per riprese video (web o televisive) o riprese a mezzo drone, dai mille ai 2mila per le riprese cinematografiche. Più alte le tariffe per le attività con finalità pubblicitarie e lucrative: dai 500 ai mille euro per le riprese fotografiche, dai mille ai 2mila per riprese video o riprese con il drone, dai 2mila ai 5mila per riprese pubblicitarie cinematografiche. Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Commenti ALGHERO - Una bella immagine, ma a che prezzo? L’appeal del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, in queste settimane, complice il bel tempo e la voglia di stare all’aria aperta, sta registrando numeri interessanti e, parallelamente, l’Ente gestore si sta adoperando per moltiplicare i servizi e far ripartire tutti i punti di attrazione compatibilmente con le prescrizioni legate all’emergenza sanitaria. Cresce anche la voglia di “selfie” con sfondo i più bei panorami di Porto Conte e Capo Caccia. Tutto lecito e anzi “postabile” e “taggabile” come si usa in gergo “social”. «Ma attenzione - ricordano da casa Gioiosa - proprio perché ci si trova in luoghi protetti e preziosi occorre essere sempre rispettosi dell’ambiente e delle specie florofaunistiche in particolare».Anche il Parco di Porto Conte, come tante aree protette, dal marzo 2020 si è dotato di un disciplinare d’uso delle immagini dell’Amp. Un disciplinare che ribadisce un principio fondamentale: ogni comportamento dell'uomo può essere oggetto di impatto negativo e quindi disturbo in particolare per gli animali selvatici. Insomma, la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri, ed in questo caso degli esseri più indifesi: animali e vegetali. Anche le foto, le riprese video (anche quelle con le attrezzature più tecnologiche) possono essere oggetto di pericolo e disturbo. Specialmente quando, per uno scatto originale, ci si imbatte nella presenza di un nido o un animale di passaggio e si cerca di immortalarlo a tutti i costi.Con questo spirito è nato un disciplinare che segue l’adozione di un codice deontologico della fotografia naturalistica promosso nell’ambito del progetto life “Under griffon wings”. Il Parco chiede che chiunque effettui riprese, anche a titolo non oneroso, debba consegnare copia delle immagini girate e montate, copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole e dell'altro materiale realizzat. Materiale che non potrà essere utilizzato dal Parco per finalità lucrative, mentre potrà essere liberamente utilizzato dallo stesso Ente per finalità promozionali, divulgative, educative, a condizione che venga indicato il nome dell'autore. Per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività previste nel disciplinare, i richiedenti dovranno versare al Parco un corrispettivo a titolo di diritto.Se la riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta solo a un rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Parco, per il resto c'è un vero e proprio tariffario. Per quanto riguarda le attività con finalità editoriali/divulgative, il corrispettivo giornaliero è tra i 300 e i 600euro per le riprese fotografiche, dai 500 ai mille per riprese video (web o televisive) o riprese a mezzo drone, dai mille ai 2mila per le riprese cinematografiche. Più alte le tariffe per le attività con finalità pubblicitarie e lucrative: dai 500 ai mille euro per le riprese fotografiche, dai mille ai 2mila per riprese video o riprese con il drone, dai 2mila ai 5mila per riprese pubblicitarie cinematografiche. Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.