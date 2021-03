Cor 15:55 «Facciamo gli interessi della città» Lunedì prossimo il tavolo di coalizione. Il sindaco di Alghero pronto a rilanciare spirito di squadra e coalizione: abbiamo avviato proficuamente un percorso che verte su due punti, programma e assetti



Nella foto: il sindaco con la Giunta comunale algherese ALGHERO - «Ci aspetta il bilancio di previsione, con il quale determiniamo le scelte da fare per la città, le risorse da destinare alle famiglie e ai servizi per i cittadini. Di sicuro, né io né le forze politiche possono assumersi la responsabilità di tenere in piedi una Amministrazione che non fa gli interessi della città». Parole di Mario Conoci, come spesso accade dall'inizio dellapolitica che sconvolge l'amministrazione, pacato ed estremamente lucido nei ragionamenti. Il sindaco di Alghero evita le polemiche e rifugge lo scontro nonostante l' imboscata di mercoledì in Consiglio comunale , quando tre consiglieri di Forza Italia e due del gruppo Misto hanno fatto mancare i numeri in aula.Dispiace che il Consiglio Comunale non abbia portato a termine l’ordine del giorno - precisa, ritornando alla prova di forza di Camerada, Spano, Argiolas, Pulina e Monti - perchè tutti gli argomenti sono importanti. Poi Conoci guarda oltre, e lo fa concentrato sul futuro della coalizione: abbiamo avviato proficuamente un percorso che verte su due punti, programma e assetti. «Possono esserci da parte di qualche forza politica giudizi non positivi su aspetti particolari, è comprensibile e questo fa parte del percorso della politica - precisa - ma non accetto che venga sminuito il lavoro di 20 mesi dell’esecutivo, il lavoro di tutti, svolto nell’ultimo anno in condizioni di estrema difficoltà»,Mario Conoci non si nasconde. «L’impegno a fare meglio c’è e si può fare certamente di più» assicura, condivido l’invito di Forza Italia, Udc, Psd'Az ea lavorare insieme in un percorso comune di rinnovato protagonismo, insieme, con lo spirito che ha contraddistinto la vittoria alle elezioni. «La coalizione, con quello spirito, si è data le regole, fatte e condivise dai partiti - conclude Mario Conoci - sono quelle regole che dobbiamo tenere presenti sempre. Quindi lavoriamo per fare sintesi, ma senza buttare a mare quanto di buono fatto finora». Un primo banco di prova sarà lunedì, quando nel pomeriggio il sindaco ha riconvocato il tavolo di coalizione (due per gruppo) per programmare il rilancio dell'attività amministrativa.Nella foto: il sindaco con la Giunta comunale algherese