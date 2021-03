Red 14:51 Maternità e famiglie numerose: aiuti a Olbia «Tutti i cittadini possono presentare le domande per la concessione dell’Assegno di maternità e dell’Assegno al nucleo familiare con tre figli minori relativi all’anno 2021», ricorda l´assessore comunale alle Politiche sociali Simonetta Lai







Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo generale, in Via Garibaldi 49, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune e distribuiti negli uffici del Settore Servizi sociali, nel Delta center di Via Capo Verde, nella Zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dal lunedì al giovedì anche dalle 15.30 alle 18; sul sito internet istituzionale del Comune di Olbia; negli uffici del Servizio Informacittà di Olbia, nel Museo archeologico, sul Molo Brin. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del Procedimento telefonando al numero 0789/52055. Commenti OLBIA – «Tutti i cittadini possono presentare le domande per la concessione dell’Assegno di maternità e dell’Assegno al nucleo familiare con tre figli minori relativi all’anno 2021». A ricordarlo è l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Olbia Simonetta Lai.Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo generale, in Via Garibaldi 49, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune e distribuiti negli uffici del Settore Servizi sociali, nel Delta center di Via Capo Verde, nella Zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dal lunedì al giovedì anche dalle 15.30 alle 18; sul sito internet istituzionale del Comune di Olbia; negli uffici del Servizio Informacittà di Olbia, nel Museo archeologico, sul Molo Brin. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del Procedimento telefonando al numero 0789/52055.