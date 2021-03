Red 11:09 Anagrafe nazionale antifascista: il Pd replica Domani mattina, nella sede di Via Mazzini 99, ad Alghero, sarà allestito un banchetto, nel rispetto della normativa anti-Covid, per la raccolta e l´autenticazione delle firme



Commenti ALGHERO – Nuovo appuntamento organizzato dal Partito democratico di Alghero per la costituzione dell'Anagrafe nazionale antifascista. Si aderisce compilando il modulo on-line sul sito internet AnagrafeAntifascista, o recandosi nei luoghi di raccolta firme per la Proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti“. Domani, domenica 14 marzo, dalle 10 alle 13, nella sede Pd di Alghero, in Via Mazzini 99, sarà allestito un banchetto, nel rispetto della normativa anti-Covid, per la raccolta e l'autenticazione delle firme.