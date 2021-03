Red 15:13 Spacca la vetrina e ruba alcolici: arrestato Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti in Via Barbagia, rintracciando e arrestando un 52enne di Sassuolo residente nel capoluogo gallurese



OLBIA – Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti in Via Barbagia, rintracciando e arrestando un 52enne di Sassuolo residente nel capoluogo gallurese che, dopo aver rotto una vetrata, è entrato nel supermercato “Simply”, impossessandosi di alcune bottiglie di liquore, per un valore complessivo di circa 90euro.