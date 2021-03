Red 14:31 Controlli anti-Covid: sanzioni nel Sassarese Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno effettuato un servizio coordinato, a Sassari, Ossi e Muros. Nel complesso, sono state controllate settantuno persone e quindici attività commerciali



SASSARI – Ieri sera (venerdì), i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno effettuato un servizio coordinato, a Sassari, Ossi e Muros, finalizzato al controllo delle misure di contenimento del Covid-19. Nell'occasione, sono state elevate diverse contravvenzioni.



Nel complesso, sono state controllate settantuno persone e quindici attività commerciali. Il titolare di un bar di Ossi e i titolari di due bar di Muros sono stati sanzionati per aver permesso la consumazione di bevande oltre l'orario consentito dal Dpcm in vigore.



Un cittadino del Bangladesh, titolare di un esercizio commerciale di vendita di oggettistica a Sassari, è stato sanzionato per l'assenza di dispositivi per l'igienizzazione prescritti dalla legge.



Sempre a Sassari, la titolare di un bar è stata sanzionata per aver consentito la consumazione al tavolo a più di quattro clienti non conviventi. Altre quattro persone sono state sorprese senza mascherina.