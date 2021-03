Red 19:14 Due arrestati per il pestaggio di Tortolì Due 26enni ogliastrini sono finiti in manette perchè ritenuti responsabili del pestaggio, in pieno giorno, registratosi nel centro di Tortolì, il 25 novembre 2020, ai danni di un 43enne. Dovranno rispondere dell´accusa di lesioni gravissime



TORTOLI' - Due 26enni ogliastrini sono finiti in manette perchè ritenuti responsabili del pestaggio, in pieno giorno, registratosi nel centro di Tortolì, il 25 novembre 2020, ai danni di un 43enne. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo Via Cavallotti, quando un'auto, con a bordo i due giovani, procedendo a elevata velocità e non rispettando la segnaletica stradale, lo avrebbe certamente investito, se non avesse sentito il rumore del motore e non avesse avuto la prontezza di riflessi per lanciarsi a bordo strada.



Dopo lo shock iniziale aveva reagito all'indirizzo dei due ma, prima veniva buttato giù dalla bicicletta e poi tramortito con una feroce scarica di colpi al viso. Per questo, i due giovani sono accusati di lesioni gravissime cagionate per futili motivi e omissione di soccorso. Da qui, le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei.



Sul posto, erano intervenuti i Carabinieri del locale Comando Stazione, insieme al personale medico del 118, che trasportavano d'urgenza il ferito all'Ospedale di Lanusei, dove ha dovuto seguire una lunga degenza. Mentre il ferito veniva sottoposto a vari interventi chirurgici al volto, le indagini dei militari, coordinati dal pubblico ministero Giovanna Pina Morra, ricostruivano la dinamica degli eventi con raccolta di informazioni e acquisizione di numerosi video delle telecamere di sorveglianza della zona, confermando così la responsabilità dei due giovani.