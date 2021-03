Red 11:34 Conclusa a Tempio la prima campagna vaccinazione over 80 Si è conclusa sabato la prima campagna di vaccinazione degli over 80 a Tempio Pausania, nello spazio allestito nel Teatro Tenda. La campagna vaccinazioni riprenderà sabato mattina, secondo il calendario degli appuntamenti fissati dai Servizi sociali del Comune







Presente al Teatro Tenda, per tutta la durata delle operazioni, con diversi componenti della Giunta comunale, il sindaco Gianni Addis ha voluto accogliere di persona gli anziani e i loro familiari: «Il comportamento dei nostri ultraottantenni è stato veramente esemplare e notevole. Hanno atteso qualche minuto con grande pazienza per il disbrigo della fase autorizzativa per poi sottoporsi alla inoculazione del vaccino». Dei circa 600 anziani vaccinati nessuno ha registrato disturbi o reazioni di alcun genere nei 20' successivi alla somministrazione del vaccino e tutti hanno lasciato con grande serenità la struttura, accompagnati amorevolmente da qualche parente. «L’organizzazione ha funzionato in modo eccellente – ha dichiarato ancora con soddisfazione il primo cittadino – grazie al coordinamento medico della Assl e al lavoro delle tante forze in campo: i Servizi sociali del Comune, che hanno curato in modo eccellente i contatti e gli appuntamenti degli anziani, l’Ufficio di Igiene pubblica, la Polizia locale, la Protezione civile, le Guardie zoofile, gli impiegati amministrativi della Assl, i medici di base, i medici e gli infermieri che hanno somministrato i vaccini».



Le operazioni si sono svolte nel Teatro Tenda, l’unica struttura a Tempio che offrisse la possibilità di allestire dieci postazioni contemporaneamente e in sicurezza, secondo quanto richiesto dalle norme anti-Covid. E' stato così possibile, grazie al servizio della società “Piccoli e grandi eventi”, che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura, completare il piano previsto in meno di ventiquattro ore. «C’è stata una mobilitazione collettiva ispirata alla solidarietà e sensibilità nei confronti degli anziani – ha sottolineato Addis – ed esprimo viva soddisfazione per l’impegno di tutti in attesa di poter proseguire con il terzo turno di over 80, per passare poi alle fasce di popolazione più giovani e alle categorie più esposte secondo i protocolli stabiliti dal Servizio sanitario nazionale». La campagna vaccinazioni riprenderà sabato 20 marzo, alle 8.30, secondo il calendario degli appuntamenti fissati dai Servizi sociali del Comune. Gli ultraottantenni che non sono stati ancora contattati e che intendono sottoporsi alla vaccinazione, per prenotarsi e aderire possono telefonare i numeri 079/679983, 079/679999 o 079/679922, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18. Il personale addetto fornirà tutte le informazioni necessarie.



