I Progetti utili del Plus Ogliastra

Possono presentare manifestazione di interesse all'attuazione di uno o più Puc in uno o più Comuni del Plus gli Enti di Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi) e gli Enti pubblici. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata via Pec all'indirizzo web protocollo@pec.comuneditortoli.it, in prima istanza, entro lunedì 29 marzo, alle 14. I Progetti dovranno avere una durata di diciotto mesi, eventualmente rinnovabili, dovranno prevedere la partecipazione contemporanea di almeno tre beneficiari di Rdc tenuti agli obblighi di partecipazione ai Puc. Nel progetto proposto, i beneficiari saranno coinvolti per un periodo pari a dodici mesi, per dodici ore settimanali. Commenti TORTOLI' - Il Plus Ogliastra, di cui il Comune di Tortolì è Ente capofila. ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'attivazione di Progetti utili alla collettività nell'ambito del Reddito di cittadinanza in tutti i Comuni ricadenti nel Distretto ogliastrino: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili. Nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i beneficiari del Rdc sono tenuti a svolgere i “Puc” nel Comune di residenza per almeno otto ore settimanali, aumentabili fino a sedici.I Progetti rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: infatti, saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti nel Centro per l'impiego o nel Servizio sociale del Comune. I Progetti utili alla collettività devono essere attivati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.Possono presentare manifestazione di interesse all'attuazione di uno o più Puc in uno o più Comuni del Plus gli Enti di Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi) e gli Enti pubblici. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata via Pec all'indirizzo web protocollo@pec.comuneditortoli.it, in prima istanza, entro lunedì 29 marzo, alle 14. I Progetti dovranno avere una durata di diciotto mesi, eventualmente rinnovabili, dovranno prevedere la partecipazione contemporanea di almeno tre beneficiari di Rdc tenuti agli obblighi di partecipazione ai Puc. Nel progetto proposto, i beneficiari saranno coinvolti per un periodo pari a dodici mesi, per dodici ore settimanali.