Red 12:09 Sassari: un arresto per evasione Il 31enne napoletano, residente nel capoluogo turritano, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari e autorizzato a uscire in determinati giorni e orari, è stato trovato all´esterno della propria casa senza un giustificato motivo e al di fuori dei periodi consentiti



SASSARI – Nel fine settimana, in Corso Vittorio Emanuele, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari hanno arrestato il 31enne napoletano, residente nel capoluogo turritano. Questo perchè l'uomo, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari e autorizzato a uscire in determinati giorni e orari, è stato trovato all'esterno della propria casa senza un giustificato motivo e al di fuori dei periodi consentiti. Dopo gli adempimenti di legge, l'arrestato, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato riaccompagnato nella propria abitazione, dove dovrà restare in regime di domiciliari, in attesa di essere sottoposto al giudizio per direttissima.