Cor 15:59 Fuga dopo schianto mortale: Olbiese in cella I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia e quelli della Stazione di Porto Rotondo, al termine di incessanti ricerche dopo l’incidente mortale di sabato pomeriggio, seguito dall’allontanamento del conducente di una delle due autovetture, hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di quest’ultimo



pm Luciano Tarditi gli contesta il reato di omicidio stradale per il drammatico incidente di Commenti OLBIA - È stato trasferito nel carcere di Sassari (Bancali) questa mattina (lunedì), dopo una notte trascorsa in una camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Olbia, Gigi Bardanzellu, 60 anni, operatore immobiliare olbiese. Formalizzati dai carabinieri di Olbia tutti gli atti dell'arresto avvenuto in una villetta di Porto Rotondo. IlLuciano Tarditi gli contesta il reato di omicidio stradale per il drammatico incidente di sabato pomeriggio , costato la vita ad Antonello Derosas e Mario Marrosu. La fuga e l'omissione di soccorso aggravano la posizione del presunto responsabile dell'incidente mortale. Bardanzellu, difeso dall'avvocato Rinaldo Lai, potrebbe essere sentito dal Gip del Tribunale di Tempio già nelle prossime ore.