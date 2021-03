Red 14:18 Venerdì, raccolta sangue ad Alghero Dalle 8 alle 12, davanti al Comando della Guardia di finanza, in Via Garibaldi, sarà presente l´Autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale a disposizione di quanti vorranno donare il sangue







Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, l'Avis invita tutti i donatori a donare il sangue sia nel mezzo mobile di raccolta, sia al Centro trasfusionale della nostra città. Il presidente dell'Avis locale Giuliano Casula ricorda che «donando il sangue possiamo salvare la vita agli altri». Commenti ALGHERO - L'Avis comunale di Alghero, in collaborazione con il locale Comando della Guardia di finanza e con il Centro trasfusionale dell'Ospedale Civile, organizza una raccolta di sangue per venerdì 19 marzo. Dalle 8 alle 12, davanti al Comando della Guardia di finanza, in Via Garibaldi, sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale a disposizione di quanti vorranno donare il sangue.Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, l'Avis invita tutti i donatori a donare il sangue sia nel mezzo mobile di raccolta, sia al Centro trasfusionale della nostra città. Il presidente dell'Avis locale Giuliano Casula ricorda che «donando il sangue possiamo salvare la vita agli altri».