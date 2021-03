Cor 20:39 Tributi e sanzioni, Fi: modifiche al regolamento Secondo i consiglieri comunali algheresi di Forza Italia (primo firmatario Gianni Spano) «in questo difficile contesto emergenziale che sta provocando importanti ricadute negative sul comparto economico, l’Amministrazione e la politica tutta debbono stare al fianco dei cittadini»







Lo sottolineano in una nota i consiglieri Gianni Spano, Tatiana Argiolas, Peppinetto Musu e Nunzio Camerada. Per questo Forza Italia chiede una modifica del regolamento comunale sulle entrate che proprio in conseguenza dell’aggravarsi della crisi economica a seguito del perdurare della pandemia preveda l'aumento del numero massimo di rate dalle attuali 72 sino a 120 al fine di consentire ai contribuenti una più agevole ripartizione delle somme dovute e la possibilità di presentare piani straordinari, assimilabili alle cosiddette conciliazioni o concordati fiscali basate su una proposta asseverata da un professionista che ne attesti la fattibilità e la convenienza per le parti.



Ed ancora: l'eliminazione della discrezionalità del funzionario in ordine alla “valutazione economica” della rateazione; l'eliminazione dell’obbligo di presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa di far usufruire delle rateizzazioni anche a chi, per motivazioni legate alla crisi economica o a momentanee difficoltà, sia decaduto da precedenti piani di rateizzo; l’eliminazione delle sanzioni in tutti i casi in cui non vi sia chiarezza sull’applicazione del tributo; L’adeguamento della normativa comunale alla riforma in materia Imu (legge 160/2019) estendendola a tutte le annualità ancora accertabili, prevedendo che non esistano più casi di mancata presentazione della dichiarazione a “pena di decadenza”, e ricomprendendo tutti i casi in cui sussistendo le condizioni previste dalla normativa per accedere alle agevolazioni, la mancata presentazione della dichiarazione non fa perdere il diritto all’agevolazione, ma comporta solo l’applicazione della sanzione di 50 euro per omessa presentazione della dichiarazione.



