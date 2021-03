G.P. 10:35 Abc musica: 10 appuntamenti fino a maggio A partire da sabato 20 marzo il primo appuntamento con Fabio Furìa, compositore e bandoneonista tra i più apprezzati in Europa. Fino al 23 maggio sono in programma dieci incontri pensati per formare un pubblico consapevole



Abc musica!, itinerario che si propone di formare ascoltatori consapevoli. Il protagonista sarà Fabio Furìa, compositore e bandoneonista tra i più apprezzati in Europa che, incalzato dalle domande di Simone Cavagnino, racconterà i segreti del bandoneon, ma anche la storia e le origini di questo strumento, conosciuto come accompagnamento del tango ma nato per essere suonato nelle chiese.



Saranno dieci appuntamenti: dal 20 marzo fino al 23 maggio, sulla pagina social dell’associazione Anton Stadler, sempre alle ore 18.30 in diretta streaming, soluzione obbligata data l'attuale situazione di emergenza legata al Covid. Dallo scorso anno gli appuntamenti sono realizzati in diretta streaming grazie alla collaborazione con il Comune di Iglesias, Università iglesiente della terza età, Scuola civica di musica di Monserrato e Unica Radio e al contributo della Regione Autonoma della Sardegna.



A seguire, venerdì 26 marzo, la lirica sarà al centro dell’appuntamento che vedrà ospite Gianluca Floris, tenore e presidente di Assolirica; il 2 aprile in compagnia di Andrea Tusacciu, direttore artistico del Carloforte music festival, si parlerà della figura del direttore d'orchestra, mentre il 9 aprile al centro dell’incontro sarà l’oboe, strumento che verrà illustrato dagli oboisti Alberto e Carlo Cesaraccio; Fabrizio Falasca, sarà l'ospite della serata del 16 aprile, dedicata al violino, mentre il 30 aprile Stefania Loddo guiderà gli ascoltatori alla scoperta del fagotto; il 7 maggio sarà la volta del flauto, in compagnia del flautista Francesco Loi; il 14 maggio si parlerà del pianoforte con Gustavo Gini; il 20 maggio si parlerà del contrabbasso con Giovanni Chiaramonte e domenica 23 maggio sarà ospite Corrado Rojac.



