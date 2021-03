Red 14:41 Covid-19: Porto Torres ricorda le sue vittime L´evento, che rientra nella “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell´epidemia”, è in programma per domani sera, quando, in Piazza Umberto I, sono previsti un fascio di luce e la proiezione di foto sulla facciata del Municipio







L'evento, che rientra nella “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia”, si svolgerà nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e culminerà nell'accensione di un fascio di luce rivolto verso il cielo e nella proiezione sulla facciata del Municipio delle foto delle persone decedute per il Coronavirus in città. L'Amministrazione comunale invita «chi lo volesse, a inviare la foto di un congiunto vittima del Covid».



E' possibile farlo in due modi: portandola a mano all'Ufficio stampa del Comune (nel Palazzo comunale, in Piazza Umberto I) o inviandola via e-mail all'indirizzo web info@comune.porto-torres.ss.it. In entrambi i casi, sarà necessario allegare la liberatoria disponibile sul sito internet istituzionale del Comune dopo aver letto l'informativa dei dati.