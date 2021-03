Covid Sassari: positivi in lieve aumento

18:35 Covid: 92 nuovi casi, 0,7% la positività Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 0,7%. Si registrano due nuovi decessi (1.200 in tutto)

20:12 «Bene accelerazione campagna vaccinale» «Entro il mese di marzo saranno vaccinati con la prima dose tutti gli over 80 dei maggiori centri, e per la seconda metà di aprile quelli di tutto il territorio di competenza della Assl», annuncia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais

19:00 Quarantena per entrare a Sant´Antioco Stretta del Sindaco Ignazio Locci per coloro che arrivano a Sant’Antioco provenienti da zone rosse, arancioni o dall’estero. Sono esclusi da tale obbligo i vaccinati, con entrambe le dosi previste (prima inoculazione e richiamo)

18:01 Assl Sassari: prosegue la campagna vaccinazioni Nel rispetto della pianificazione aziendale, la campagna dedicata ai cittadini con più di ottant´anni si sta svolgendo secondo due diverse modalità: i cittadini dei Comuni di Sassari, Alghero, Ozieri vengono convocati nei rispettivi punti di vaccinazione, mentre per quelli più lontano si è scelto di privilegiare la vaccinazione sul posto

16/3/2021 «Seconde case, Regione impedisca esodo da zone rosse» La Segreteria natzionale di Progetu Repùblica ritiene che «l’aspetto più allarmante consista nel fatto che tra le zone raggiungibili da parte dei cittadini italiani rientri anche l’unica “Zona bianca” presente nel territorio dello Stato, la Sardegna»

15/3/2021 AstraZeneca, sospesa la vaccinazione Aveva preso il via questa mattina al centro di Viale San Pietro, a Sassari, con le prime 257 dosi. Si resta in attesa di una nuova comunicazione da parte dell’Aifa

13:06 Vaccini in Case famiglia: il Pd non ci sta «In Lombardia vaccinati tutti gli operatori delle case famiglia per minori, perché considerati un servizio prioritario. In Sardegna, a che punto siamo?». Se lo chiedono i consiglieri regionali del Partito democratico che, a tre mesi dall´inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid, fanno il punto della situazione

12:00 Emodinamica, pronte le due nuove sale Con l´accreditamento temporaneo da parte della Regione, potranno entrare in servizio a Sassari i due nuovi angiografi di ultima generazione. In settimana il training sui nuovi macchinari. I lavori proseguono per realizzare locali accessori

15/3/2021 «Marino, nessun depotenziamento» E´ sempre scontro ad Alghero sulla difficile situazione della sanità territoriale e sul futuro dell´ospedale Marino. Alla denuncia delle opposizioni sul depotenziamento del Regina Margherita ribatte il presidente del Consiglio regionale

22:02 Covid-19: a Oristano zero contagi per il secondo giorno Per effetto dell´aggiornamento odierno, i casi di positività al Coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria restano 762, i pazienti guariti salgono a 708, mentre quelli ancora in cura scendono a trentanove. Quindici i pazienti deceduti

16/3/2021 Nuova Emodinamica: la soddisfazione di Pais «Un cambio di passo nella gestione della sanità del nord-ovest, il presidente Solinas e l´assessore Nieddu, con azioni tangibili, stanno tenendo fede agli impegni presi per il miglioramento della sanità sassarese», commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais

15/3/2021 Covid: a Oristano zero contagi e guarigioni Come già giovedì, non si sono registrati nuovi contagi e nuove guarigioni da Coronavirus. Per effetto dell´aggiornamento odierno, i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria restano 762, i pazienti guariti 706 e quelli ancora in cura sono quarantuno

16/3/2021 Cisom: attestati ai volontari anti-Covid Il Cisom di Porto Torres ha consegnato ventiquattro attestati di benemerenza al proprio personale, ai volontari e ai componenti della Consulta del volontariato che, nell´ultimo anno, si sono impegnati in prima linea nel fronte anti Covid-19

15/3/2021 Sardi e sicuri: oltre 27mila test nel week-end Dal suo avvio, sono 123 i Comuni che hanno partecipato all´attività di monitoraggio, tra Ogliastra, Nuorese, Medio Campidano, Cagliari, Area vasta e parte del Sud Sardegna per un totale di oltre 200mila test antigenici eseguiti dall´inizio della campagna per la rilevazione dei contagi

16/3/2021 Emodinamica a Sassari: accreditamento dalla Regione Un accreditamento provvisorio di dieci mesi quello accordato dalla Regione alla struttura dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che seguirà, secondo un preciso cronoprogramma, l’iter dei lavori di adeguamento ancora in corso

15/3/2021 Conclusa a Tempio la prima campagna vaccinazione over 80 Si è conclusa sabato la prima campagna di vaccinazione degli over 80 a Tempio Pausania, nello spazio allestito nel Teatro Tenda. La campagna vaccinazioni riprenderà sabato mattina, secondo il calendario degli appuntamenti fissati dai Servizi sociali del Comune

15/3/2021 Lavoratori nella sanità sassarese: Piu chiede garanzie «Garanzie per i lavoratori dei servizi assistenziali delle strutture ospedaliere sassaresi» è la richiesta presentata dal consigliere regionale del gruppo dei Progressisti Antonio Piu

27/2/2021 In Sardegna dati da fascia bianca, c´è Speranza Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Dati confortanti in Sardegna, dove l´indice Rt è il migliore d´Italia ma nessun pronunciamento ancora dal Ministero