«Bene l´Ufficio Europa, ora agire»

«Occorre agire rapidamente affinché il Comune di Alghero possa contare su una struttura con un Dirigente e collaboratori dotati della necessaria formazione e di sufficiente esperienza per proiettare l’Amministrazione nello spazio UE e che abbia la capacità di tessera una tela che comprenda strategie locali, quelle regionali e quelle dell’unione Europea. Ingentissime risorse che devono essere intercettate e spese bene per realizzare in tempi rapidi un futuro migliore per la Alghero dei prossimi decenni, con opere pubbliche strategiche e sostenendo gli investimenti e la crescita delle imprese isolane. Ma anche costruendo per i cittadini algheresi una sorta di “finestra” sull’Unione Europea, per consentire loro di accedere in tempi rapidi a flussi di informazioni e di conoscenza della programmazione europea nelle politiche legate alla istruzione, cultura, giovani, ambiente e turismo» conclude la nota dei cinque esponenti politici algheresi. Commenti ALGHERO - «Apprendiamo con soddisfazione che il sindaco Conoci ha accolto le nostre sollecitazioni per la creazione di una struttura comunale, una sorta di “Ufficio Europa”, attrezzata per partecipare ai bandi e per predisporre progetti per intercettare le straordinarie risorse finanziarie che a breve arriveranno dall’. Partecipando anche alla programmazione della futura Città Metropolitana di Sassari». Lo sottolineano con una nota Nunzio Camerada - Forza Italia, Nina Ansini - UDC, Monica Pulina - Gruppo Misto (), Giovanni Monti - Gruppo Misto e Giuliano Tavera - Psd'Az.«E’ peraltro recente la notizia secondo la quale nella ripartizione delle risorse 2021 -2027 la Sardegna solo per fondi strutturali potrà contare su 2 miliardi e 625 milioni di euro. A queste ingenti risorse si sommeranno i fondi del Recovery fund. Il Comune di Alghero deve potersi inserire in modo autorevole e collaborativo all’interno della governance multilivello che mette in comunicazione lae gli uffici delle pubbliche amministrazioni isolane».«Occorre agire rapidamente affinché il Comune di Alghero possa contare su una struttura con un Dirigente e collaboratori dotati della necessaria formazione e di sufficiente esperienza per proiettare l’Amministrazione nello spazio UE e che abbia la capacità di tessera una tela che comprenda strategie locali, quelle regionali e quelle dell’unione Europea. Ingentissime risorse che devono essere intercettate e spese bene per realizzare in tempi rapidi un futuro migliore per la Alghero dei prossimi decenni, con opere pubbliche strategiche e sostenendo gli investimenti e la crescita delle imprese isolane. Ma anche costruendo per i cittadini algheresi una sorta di “finestra” sull’Unione Europea, per consentire loro di accedere in tempi rapidi a flussi di informazioni e di conoscenza della programmazione europea nelle politiche legate alla istruzione, cultura, giovani, ambiente e turismo» conclude la nota dei cinque esponenti politici algheresi.