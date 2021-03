Cor 9:53 Alghero, slitta la ripartenza Ryanair L´incerta situazione sanitaria e la temporanea chiusura degli ingressi in Sardegna obbligano la compagnia irlandese a rivedere il piano voli per l´avvio della stagione summer



Per i voli su Bruxelles e Francoforte, inizialmente previsti dal 28 marzo, si dovrà attendere rispettivamente il 1 aprile ed il 2 maggio. Così come per le tratte su Bologna, Pisa, Malpensa e Bratislava le cui operatività sono posticipate, salvo ulteriori disdette, al 2 aprile, 5 maggio e 1 maggio. Commenti ALGHERO - Il rischio di un ritorno della recrudescenza del virus era già stato calcolato. Così non sorprende più di tanto lo slittamento dell'avvio della stagioneper le linee aeree commerciali. Contraccolpi anche sul Riviera del corallo.L'incerta situazione sanitaria e la temporanea chiusura degli ingressi in Sardegna obbligano la compagnia irlandese a rivedere il piano voli: nessuna ripartenza il 28 marzo, tutto rinviato ad aprile e maggio. L'unico collegamento attualmente confermato è l'Alghero-Bergamo dal 30 marzo.Per i voli su Bruxelles e Francoforte, inizialmente previsti dal 28 marzo, si dovrà attendere rispettivamente il 1 aprile ed il 2 maggio. Così come per le tratte su Bologna, Pisa, Malpensa e Bratislava le cui operatività sono posticipate, salvo ulteriori disdette, al 2 aprile, 5 maggio e 1 maggio.