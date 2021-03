Red 13:41 Sorso: prosegue la campagna vaccinale E´ partita mercoledì, negli ambulatori della Casa della salute e della Rsa di Via Dessì, la somministrazione del vaccino anti-Covid “Pfizer Biontech” agli assistiti ultra85enni







L’Amministrazione comunale, che ha attivato per l’occasione anche un servizio di trasporto dedicato per gli anziani che sono impossibilitati a recarsi autonomamente nel punto vaccinale, è impegnata questa settimana in una corsa contro il tempo per coinvolgere e sottoporre a vaccinazione tutti gli ultra85enni e intanto si prepara per la prossima, che vedrà coinvolti gli assistiti di età compresa tra gli ottanta e gli ottantaquattro anni. I dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune rilevano che il numero degli ultra80enni interessato da questa prima fase della campagna vaccinale ammonta a 946 assistiti: 474 over85 e 472 ricompresi nella fascia tra gli 80 e gli 84 anni. Tra questi, figurano anche chi è già stato sottoposto alla vaccinazione in strutture residenziali e chi, per motivi legati alle proprie condizioni di salute, riceverà la prestazione direttamente nel proprio domicilio.



