Red 8:11 Cagliari: un Seabin nella Marina di Sant´Elmo Posizionato nel molo della Marina di Sant´Elmo un “Seabin” acquistato da “Soroptimist international d´Italia”. Alla cerimonia di inaugurazione del dispositivo che filtrerà l´acqua del mare, erano presenti anche gli assessori comunali Alessandro Guarracino e Alessandro Sorgia







Infatti, tra gli obiettivi dell'associazione c'è la cura dell'ambiente, con particolare attenzione al mare che è non solo un bene da rispettare e tutelare, ma anche una risorsa per le generazioni future. E per raggiungere lo scopo, la sezione di Cagliari ha acquistato il dispositivo Seabin, capace di filtrare l'acqua di mare, trattenendo al suo interno i rifiuti. «Appoggiamo e sosteniamo tutte le iniziative che contribuiscano in qualunque forma a divulgare la sensibilità sul tema del rispetto dell'ambiente e in particolar modo sulle tematiche legate all'inquinamento del mare», commenta Guarracino.



«L'Amministrazione, che ha voluto essere presente con gli assessori alle Politiche del mare e al Turismo – ha aggiunto Sorgia - manifesta la sua vicinanza all'Associazione Soroptimist international d'Italia e agli altri soggetti interessati all'avvio di un percorso educativo che ben si inquadra in una strategia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile della Giunta Truzzu». Alla cerimonia, con gli assessori, erano presenti i rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e la presidente della sezione di Cagliari di Soroptimist Maria Ledda.



