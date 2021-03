Red 10:11 Il Governo impugna il Piano casa sardo «Disposizioni in contrasto con la normativa nazionale sulla tutela del paesaggio», ha detto il ministro per gli Affari generali e le autonomie Mariastella Gelmini nella seduta di ieri dell´Esecutivo Draghi. «Lo avevamo detto. Inevitabile che ciò accadesse», commenta l deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana







«C’era da aspettarselo e noi più volte abbiamo messo in guardia in Consiglio regionale della Sardegna». La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana commento così la decisione del Consiglio dei ministri sulle “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n.8 del 2015, n.23 del 1985 e n.16 del 2017”.



«Un provvedimento necessario – continua l'esponente pentastellata - in quanto numerose disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali contenute nella legge urbanistica n. 1150 del 1942 e nel Testo Unico dell'edilizia di cui al Dpr n.380 del 2001. Era chiara l'illegittimità, così come è palese che questo governo regionale di Centrodestra non ne fa proprio una giusta. Ora aspettiamo fiduciosi la decisione della Corte», conclude Deiana.



Nella foto: Mariastella Gelmini Commenti ALGHERO - Il Consiglio dei ministri impugna il Piano casa approvato dalla Regione autonoma della Sardegna. Lo ha fatto ieri (venerdì), durante la seduta dell'Esecutivo Draghi, su proposta del ministro per gli Affari generali e le autonomie Mariastella Gelmini, che ha sottolineato come le disposizioni della legge regionale fossero «in contrasto con la normativa nazionale sulla tutela del paesaggio».«C’era da aspettarselo e noi più volte abbiamo messo in guardia in Consiglio regionale della Sardegna». La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana commento così la decisione del Consiglio dei ministri sulle “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n.8 del 2015, n.23 del 1985 e n.16 del 2017”.«Un provvedimento necessario – continua l'esponente pentastellata - in quanto numerose disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali contenute nella legge urbanistica n. 1150 del 1942 e nel Testo Unico dell'edilizia di cui al Dpr n.380 del 2001. Era chiara l'illegittimità, così come è palese che questo governo regionale di Centrodestra non ne fa proprio una giusta. Ora aspettiamo fiduciosi la decisione della Corte», conclude Deiana.Nella foto: Mariastella Gelmini