Red 14:12 Covid-19: 6 positivi di Porto Torres Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, nella cittadina turritana è più che dimezzato il dato dei positivi rispetto alla settimana scorsa. Scendono a otto le persone in quarantena







Dei positivi, restano due i ricoverati in strutture ospedaliere. Nello stesso periodo, secondo i dati comunicati dall'Ats all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Mulas, scende ancora il numero delle persone in stato di quarantena: da quattordici a otto (- sei).



«Ringrazio la cittadinanza: nonostante le libertà concesse della “Zona bianca”, ci siamo comportati correttamente, e i numeri lo confermano. Purtroppo – sottolinea il primo cittadino - non è servito a nulla, perché astrusi indici di misurazione hanno buttato a mare lo sforzo di tutti. Ora si proceda velocemente con i vaccini, per lasciarci alle spalle questo anno tremendo».



