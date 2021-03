Red 21:18 Vaccinazioni: Porto Torres convoca gli over 80 In questa prima settimana, la somministrazione del siero seguirà il seguente calendario: martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 20; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14. Saranno interessati esclusivamente gli over 80 contattati telefonicamente o via messaggio







«Ringrazio la Polizia locale e il personale di tutto il Comune, i medici di base, le associazioni di volontariato e di Protezione civile, per il grande sforzo che tutti insieme stiamo affrontando in questa occasione - dichiara il sindaco Massimo Mulas - per due settimane tutta la macchina comunale sarà impegnata nel gestire le operazioni. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza: è la prima volta che ci si trova a convocare 1.300 persone tutte insieme e siamo consapevoli che soprattutto nei primi giorni potrà esserci qualche disagio. Ma stiamo facendo questo per consentire agli ultraottantenni che non possono andare a Sassari di ricevere il siero qui a Porto Torres. Invitiamo tutti a collaborare e a rispettare le indicazioni date, senza creare assembramenti di fronte alla Sala Canu». Commenti PORTO TORRES - Il Comune si è reso disponibile a gestire la convocazione degli ultraottantenni di Porto Torres che a partire da domani, martedì 23 marzo, nella Sala Filippo Canu, riceveranno la prima dose del vaccino “Pfizer_BioNTech”. Questa mattina, nel Comando della Polizia locale si è riunito il Centro operativo comunale, che ha definito le modalità organizzative e logistiche della campagna, seguendo le indicazioni fornite da Ats. Proprio dal Comando stanno partendo le telefonate agli over 80 segnalati dai medici di famiglia: verranno vaccinate cento persone al giorno, secondo un programma definito, per un totale di circa 1.300. Altri 200 stanno ricevendo il siero direttamente nell'hub attivato da Ats nella Promocamera di Sassari. Chi è allettato potrà essere vaccinato a domicilio: modalità e calendario di queste vaccinazioni speciali saranno definite in coordinamento con i medici di base.In questa prima settimana, la somministrazione del siero seguirà il seguente calendario: martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 20; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14. Saranno interessati esclusivamente gli over 80 convocati telefonicamente o via messaggio. In concomitanza con le operazioni, sarà disposto il divieto di sosta in Corso Vittorio Emanuele di fronte alla Sala Filippo Canu. Come già detto nei giorni scorsi, per snellire l'intervento sarà fondamentale seguire due prescrizioni: presentarsi avendo già compilato in tutte le sue voci il modulo caricato sul sito internet istituzionale del Comune (chi non può connettersi a internet potrà ritirarlo da martedì mattina nella Sala Canu o all'ingresso del Palazzo comunale); utilizzare un vestiario che consenta di spogliare agevolmente il braccio dove verrà fatta l'iniezione.«Ringrazio la Polizia locale e il personale di tutto il Comune, i medici di base, le associazioni di volontariato e di Protezione civile, per il grande sforzo che tutti insieme stiamo affrontando in questa occasione - dichiara il sindaco Massimo Mulas - per due settimane tutta la macchina comunale sarà impegnata nel gestire le operazioni. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza: è la prima volta che ci si trova a convocare 1.300 persone tutte insieme e siamo consapevoli che soprattutto nei primi giorni potrà esserci qualche disagio. Ma stiamo facendo questo per consentire agli ultraottantenni che non possono andare a Sassari di ricevere il siero qui a Porto Torres. Invitiamo tutti a collaborare e a rispettare le indicazioni date, senza creare assembramenti di fronte alla Sala Canu».