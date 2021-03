A.B. 20:18 Tennis: Cagliari raddoppia con l’Atp 250 Sardegna open L’evento è stato presentato questa mattina (martedì), nella Sala Anfiteatro della Regione e ha visto gli interventi del presidente della Fit Angelo Binaghi, del sindaco Paolo Truzzu, dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e del capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri. Presenti anche il presidente del Tc Cagliari Giuseppe Macciotta e il presidente del Comitato regionale Fit Daniela Congia







Nell’entry list figurano otto giocatori attualmente nella top 50 del ranking mondiale, guidati dal cileno Christian Garin (numero 20 della classifica) e dal britannico Dan Evans (28). Sono due i tennisti italiani al momento ammessi direttamente al main draw: Lorenzo Sonego (numero 37) e Stefano Travaglia (68). Le tre wild card a disposizione degli organizzatori per il tabellone principale saranno ufficializzate nei prossimi giorni. «Per la prima volta in 110 anni della nostra Federazione, nove giocatori italiani sono nella Top 100 mondiale – dichiara il presidente Binaghi - Siamo entrati ormai nel ristretto gruppo delle superpotenze mondiali e, cosa più importante, due di questi nove giocatori sono i più giovani tra i primi 100. Uno di questi è Lorenzo Musetti che verrà a Cagliari con una wild card e ci dà grandi prospettive per il futuro. Sulle altre wild card abbiamo le richieste di Berrettini (numero 10 al mondo), ma che sta cercando di risolvere un problema agli addominali, e di Fognini (numero 17 al mondo). Se Cecchinato, che è stato il primo a fare richiesta di wild card entrerà, come ci auguriamo, direttamente in tabellone, potremo soddisfare entrambe la richieste di Berrettini e Fognini».



Il torneo consente alla Fit di offrire ai propri migliori giovani giocatori l’opportunità di cogliere punti fondamentali per avanzare nella classifica mondiale e rappresenta dunque un elemento strategico e irrinunciabile di crescita globale dell’intero movimento, già in ottima salute come testimoniano i grandi risultati dei giocatori di vertice. Allo stesso tempo, l’appuntamento di Cagliari rappresenta una formidabile opportunità di promuovere, oltre al tennis, la località in cui si svolge «grazie alla sensibilità della Regione Sardegna che, specie in un momento difficile come questo, contribuisce con il proprio sostegno a rendere possibili sull’Isola manifestazioni sportive di grande prestigio e spessore internazionale». Il torneo sarà trasmesso in diretta sia dal canale della Fit “SuperTennis”, sia da Sky, nell’ambito di un accordo fra i due broadcaster ancora in via di definizione. Per quanto riguarda i partecipanti, i giocatori faranno un tampone ogni quattro giorni a partire dal loro arrivo a Cagliari, così come previsto dai protocolli dell’Atp.



