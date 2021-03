Cor 18:10 A Tempio si vaccina nel Teatro Tenda Il sindaco Gianni Addis annuncia che il giorno sabato 27 marzo riprenderanno a Tempio le vaccinazioni, riservate ai docenti di ogni ordine e grado e al personale ATA di tutte le scuole cittadine



Ad oggi ci sono a Tempio 8 casi di positività al Covid-19 mentre sono 3 i soggetti in quarantena. C’è un evidente rallentamento della curva dei contagi e questo è un dato molto confortante, segno che i comportamenti responsabili e attenti stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo, il sindaco invita la cittadinanza, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti. Commenti TEMPIO PAUSANIA - Le operazioni si svolgeranno presso il Teatro Tenda, dalle ore 8.30 alle ore 13 secondo il calendario degli appuntamenti comunicato agli interessati dal Servizio di Igiene Pubblica. Per quanto riguarda, invece, i richiami dei vaccini, le operazioni si terranno sempre al Teatro Tenda, nelle date già comunicate dal personale addetto e alla stessa ora in cui è stata inoculata ladose.A coloro che hanno ricevuto la 1a somministrazione del vaccino in data 12/03/2021, la 2 a dose verrà somministrata il giorno 02/04/2021. Per i vaccinati in data 13/03/2021 la 2a dose verrà somministrata il giorno 03/04/2021. Per i vaccinati in data 20/03/2021 la 2a dose verrà somministrata il giorno 10/04/2021.Ad oggi ci sono a Tempio 8 casi di positività al Covid-19 mentre sono 3 i soggetti in quarantena. C’è un evidente rallentamento della curva dei contagi e questo è un dato molto confortante, segno che i comportamenti responsabili e attenti stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo, il sindaco invita la cittadinanza, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti.