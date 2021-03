Red 9:48 Ad Alghero si cresce con la musica Riparte per il quarto anno consecutivo il progetto scolastico “Musica per crescere”, rivolto ai bambini di 3 anni che frequentano la scuola dell’infanzia paritaria “Orsoline di Maria Immacolata”. Il laboratorio è condotto da Anna Chiara Achilli







Com’è noto, i benefici della Musicoterapia ricadono soprattutto nell’aree della comunicazione e relazione, dell’apprendimento, dell’espressione emotiva e della motricità, migliorando sensibilmente la qualità della vita di chi vive situazioni di disagio. In questa fase, il progetto, fortemente voluto dall’istituto, promuove un percorso di Musicoterapia preventiva, offrendo ai bambini “attori della scena”, specifici strumenti di lavoro, quali la musica, il suono, il ritmo e la melodia che, uniti, contribuiscono all’armonica crescita del piccolo beneficiario.



Attraverso questa esperienza, i bambini esplorano la propria voce e il mondo dei suoni, del ritmo, del movimento, sviluppando le loro potenzialità espressive e creative, i linguaggi verbali e non e sperimentando la propria identità sonora e quella di gruppo. Infine, l'ascolto diventa protagonista di questo percorso preventivo-terapeutico in quanto è proprio a questo livello che vengono identificati precocemente i segnali di rischio e le possibili difficoltà di apprendimento dei bambini. Quindi, avviare un intervento individuale riduce eventuali ostacoli all'accrescimento della consapevolezza di sé e dell'integrazione della diversità.