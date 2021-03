Red 12:03 Siniscola: sei denunce per furto d´acqua Allacci abusivi alla rete realizzati con tubi volanti e nicchie cementate. Le verifiche sono state effettuate ieri mattina dai tecnici del Servizio Ispettivo di Abbanoa, con i Carabinieri



SINISCOLA - Le avevano escogitate davvero tutte pur di non pagare l’acqua che consumavano: tubi flessibili senza contatori, tubature in polietilene e addirittura collegamenti cementati per evitare che venissero scoperti. Tutto inutile: le verifiche dei tecnici del Servizio Ispettivo di Abbanoa, ieri mattina (martedì), hanno individuato sei allacci abusivi tra Siniscola e La Caletta. In un caso, le verifiche sono state eseguite con i Carabinieri per la constatazione in flagranza del reato, mentre per gli altri si procederà con la denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato.



Tutti gli escamotages utilizzati si sono rivelati inutili. Gli operatori di Abbanoa, anche quando eseguono il regolare giro di letture dei contatori, hanno in dotazione dei tablet con un programma che consente in tempo reale di avere riscontro sulla regolarità del misuratore e sulla corretta installazione tramite le coordinate georeferenziate. Anche un contatore falso, in questo modo, viene individuato immediatamente.