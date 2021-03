Truffa assicurativa: denunciato 35enne

22/3/2021 Controlli nel Nuorese: 120 persone e 10 locali I militari hanno controllato oltre 120 persone e dieci esercizi pubblici. In un bar, è stata accertata la presenza di venti clienti che non rispettavano la distanza interpersonale e che si trovavano in numero superiore a quello consentito dalle dimensioni del locale. Altri sei sono stati sanzionati, perché trovati in giro oltre l’orario consentito senza giustificato motivo