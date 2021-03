Bono: positivo al Covid, va in giro col figlio

24/3/2021 Da Alghero in fin di vita: ricovero a Milano Ieri pomeriggio, un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente per un 49enne in imminente pericolo di vita

25/3/2021 Troppe persone per Federico fashion style: chiuso il salone Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nella tarda mattina, durante la tappa sassarese del tour del parrucchiere dei vip, e i sigilli sono scattati nel pomeriggio, giusto il tempo di concludere i trattamenti già iniziati e che non potevano essere interrotti

25/3/2021 Cinquanta piccole aragoste in auto: conducente nei guai Nella notte, l´uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato lungo la Strada Statale 131, all’altezza di Macomer, ed è così stato scoperto che trasportava pesce, tra cui oltre cinquanta aragoste vive, ma sottomisura e prive della prevista etichettatura di tracciabilità e non registrate nei documenti di trasporto

25/3/2021 Bono: positivo al Covid viola la quarantena Nel corso di un normale pattugliamento del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato e identificato una persona che, alla guida della propria autovettura, transitava nel centro del paese

10:18 Aggressione a Sassari: Daspo urbano per un 15enne La decisone dal questore impone, per un anno, il divieto di accesso o anche il solo stazionamento nei pressi di esercizi pubblici di somministrazione anche per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere, e locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro urbano e delimitati in un ampio perimetro ben circoscritto

11:03 Controlli Covid in porti e aeroporti Tra le 18 di mercoledì e le 18 di ieri, sono stati effettuati 1.878 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 960 nell’aeroporto di Cagliari e 174 in quello di Alghero; 487 nel porto di Olbia, 140 in quello di Porto Torres, 102 a Santa Teresa di Gallura e quindici a Golfo Aranci

25/3/2021 Truffa assicurativa: denunciato 35enne Deferito all’Autorità giudiziaria un cittadino extracomunitario, residente a Napoli, per truffa in concorso. Si parla della stipula di polizza Rca falsa, inducendo la contraente ad accreditare su carta prepagata la cifra di 741euro

24/3/2021 Volo della speranza per una donna incinta La donna, accompagnata da Cagliari a Milano su un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica militare, è stata ricoverata all’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”

25/3/2021 Detenzione di stupefacenti: denuncia a Orosei I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà una 57enne cittadina straniera, poiché sorpresa in possesso di 157grammi di marijuana, tre semi e sei germogli della stessa sostanza

24/3/2021 Ubriachi al volante: doppia denuncia I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Nuoro e un 38enne di Siniscola, poichè circolavano alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore al consentito

24/3/2021 Coltelli nell´auto: 37enne denunciato I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno denunciato in stato di libertà un torinese, perché sorpreso a circolare con due coltelli a serramanico all’interno della sua autovettura

25/3/2021 Siniscola: sei denunce per furto d´acqua Allacci abusivi alla rete realizzati con tubi volanti e nicchie cementate. Le verifiche sono state effettuate ieri mattina dai tecnici del Servizio Ispettivo di Abbanoa, con i Carabinieri

24/3/2021 Controlli Covid: Forestale in azione Sono ripresi da lunedì i controlli per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. In ventiquattro ore, sono stati effettuati 954 controlli negli scali aeroportuali e portuali isolani. Sono state complessivamente notificate sei contestazioni (quattro a Santa Teresa e due ad Olbia)